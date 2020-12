Het liefst zouden ze nu met de hele familie en alle vrienden samenkomen om Edwin Straver samen te herdenken. Door het coronavirus is dat niet mogelijk. Toch denken Anja den Hollander en Dick van Culenborg in deze periode extra veel aan de omgekomen Dakar-coureur. “Je weet niet wat je overkomt… het was een heel heftig jaar…”

Zondag start een nieuwe Dakar-rally, wederom in Saoedi-Arabië. Een jaar geleden kwam daar de Nederlandse motorcoureur Edwin Straver uit Rijswijk (Noord-Brabant) om het leven na een crash tijdens de race.

Het afgelopen jaar was niet makkelijk voor zijn nabestaanden. Edwin verliezen was al erg genoeg, maar dat ze daarna maar beperkt samen kunnen zijn vanwege het coronavirus, maakt het nog moeilijker. “Door corona kregen we eigenlijk wel een beetje rust. Dat was in eerste instantie fijn, maar later niet meer. Dan merk je dat je toch wel wat meer contacten wilt. En die kun je dan eigenlijk niet krijgen,” zegt Anja. “Dat maakt het nog wel moeilijker.”

Steunbetuiging aan Edwin

Zowel Anja als Dick heeft een plekje ingericht voor Edwin. Bij Anja in de gang is een muurschildering te zien van het Dakar-logo. Die heeft ze zelf geschilderd. “Het is geen speciale herdenkingsplek”, legt ze uit.

De muurschildering was er al jaren voordat Edwin verongelukte. “Toen hij naar Dakar wilde gaan, merkte ik dat hij er niet van overtuigd was dat ik achter hem stond. Toen heb ik, als steunbetuiging, het Dakar-logo op de muur geschilderd.” Edwin vond het prachtig. Bij de muurschildering heeft Anja inmiddels foto’s van haar overleden geliefde gehangen. Op zolder heeft ze nog motoren van hem staan.

Wall of fame

Edwins beste vriend Dick van Culenborg heeft een echte wall of fame gemaakt voor Edwin. In de showroom van zijn bedrijf staat onder andere de motor die Edwin begin dit jaar reed in Saoedi-Arabië. “Het moest er gewoon komen. Dit was niet op aanvraag ofzo. Alles viel hier gewoon op zijn plek.”

Dick was niet alleen Edwins beste vriend, al blijft hij daarover erg bescheiden. Hij was ook zijn hoofdsponsor en ging mee naar de drie Dakar-rally’s die Edwin heeft gereden. “De motor kwam hier vandaan. Ik zei: ‘Die blijft natuurlijk ook hier’,” stelt Dick. “We kenden elkaar al veertig jaar. Van toen we jong waren, van het motorcrossen. Heel veel jaren deelden we dezelfde sport, dezelfde passie. Dat geeft verbintenis.”

Coronatijd bleek lastig

Het verlies van Edwin doet Dick nog altijd veel verdriet. Hij denkt nog iedere dag aan hem. Dick schiet vol. “Weet je wat het is… we hebben de wall of fame gemaakt, de motor neergezet. Er wordt veel over gesproken.” Ook de coronatijd was voor hem lastig. “We hadden allemaal plannen voor bijeenkomsten, maar dat is allemaal niet doorgegaan.”

Gelukkig is er voor Dick wel een troost: “Die wall of fame… die staat er wel! Het is op die manier iets dat enorm blijft spelen. We hebben afspraken met mensen die we nog niet eens kennen, maar die hebben er wel van gehoord. En dan begint het verhaal. Iedere keer laait het dan weer op. Het is wat dat betreft iets wat je niet zomaar vergeet.”