Nationaal Comité start initiatief met virtuele bloemen voor monumenten in Nederland

Het is dit jaar niet mogelijk om samen te komen bij oorlogsmonumenten tijdens de dodenherdenking op 4 mei. Om die reden is er iets anders bedacht door het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Je kunt virtueel een bloemetje laten leggen bij 3.900 monumenten in Nederland.

Op deze manier kan iedereen toch stilstaan bij de oorlogsslachtoffers uit de buurt, zonder een bezoek te brengen aan een monument. Op de website van 4 en 5 mei kun je een monument uitkiezen waar je een bloem wil achterlaten. Via een tabje kun je een bloem uitzoeken en achterlaten met een bericht.

‘Voelt goed om het te doen’

Voor mensen die toch liever echte bloemen willen voor een monument kunnen via de betaalapp ‘Tikkie’ een bosje tulpen kopen, die vervolgens door vrijwilligers bij de monumenten worden geplaatst. Alle tulpen worden op 4 mei bij vele oorlogsmonumenten door het land gelegd. De opbrengst van deze actie gaat naar de sierteeltsector.

Het initiatief is een groot succes. Bij een van de kwekers die aan deze actie meewerken, zijn er inmiddels al 228.000 tulpen besteld. “In het begin was ik er sceptisch over”, zegt kweker Frans. “We hadden eigenlijk niet verwacht dat mensen massaal bloemen zouden bestellen. Maar het voelde toch goed om het te doen. Het is mooi om hieraan mee te kunnen werken.”