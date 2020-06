Henri scheurt met omgebouwde botsauto door de binnenstad van Groningen

Henri liet zijn scootmobiel ombouwen naar een botsauto en rijdt er sinds kort mee door de binnenstad van Groningen. Zijn omgebouwde scootmobiel trekt veel bekijks. Mensen willen de botsauto huren of kopen en gaan graag met hem op de foto.

“De reacties zijn heel enthousiast. Mensen worden er blij van. Sommige willen op de foto of zelf een rondje rijden”, vertelt Henri dinsdag aan Hart van Nederland.

T-T-T-TURRRBOO

Terwijl hij door de straten scheurt, speelt Henri via een app op zijn telefoon allerlei kermisgeluiden af, zoals; T-T-T-TURRRBOO. Eind mei kreeg Henri het voertuig waarvan het binnenwerk eruit is gesloopt. De binnenkant is vervangen door een scootmobiel.

“Ik was als kind al gek op de kermis en de botsauto. Ik stond soms dagenlang te kijken hoe de grote jongens in de botsauto’s reden,” vertelt Henri.

Het idee voor een botsauto als vervoermiddel is ontstaan door een tv-reclame van een verzekeringsbedrijf. “In de reclame zag je een jongetje verveeld tickets verkopen op de kermis totdat hij zag dat er botsauto’s werden uitgeladen. Hij is toen in een botsauto gestapt en is als een gek door de stad gaan racen. Toen ik dat zag dacht ik: dat wil ik later ook!”

‘Ik doe vooral dingen die ik leuk vind’

Henri heeft een immuunziekte waardoor hij steeds slechter ter been is. “De verwachting is ook dat ik later in een rolstoel of scootmobiel zal eindigen. Vandaar deze botsauto. Ik doe nu vooral dingen die ik leuk vind.”

Tot nu toe heeft hij geen problemen gehad met zijn botsauto. “Er zijn agenten die mij aanspreken om een foto te maken, maar er zijn ook handhavers die vragen stellen en in discussie gaan. Als ik al hun vragen beantwoord dan laten ze mij gewoon gaan. Ik denk dat als er hier meer van in Groningen zouden rondrijden de gemeente daar niet heel blij mee zal zijn.”