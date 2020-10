Henk Krol stapt alweer uit eigen partij na ruzie met Henk Otten

Minder dan een half jaar nadat Henk Krol uit 50PLUS was gestapt om zijn eigen partij op te richten, verlaat hij ook die partij weer. Dat laat Krol in een persbericht weten.

Krol verlaat de Partij voor de Toekomst na een hoogoplopende ruzie met oud-Forum voor Democratie-bestuurslid Henk Otten.

Otten stapte, samen met mede-senator Jeroen de Vries, eerder uit Forum voor Democratie. Nadat Henk Krol 50PLUS had verlaten – overigens samen met het Kamerlid Femke Merel van Kooten Arissen – voegden Otten en De Vries zich bij de nieuw opgerichte Partij voor de Toekomst. Maar al snel brak er flinke ruzie uit in de kersverse partij.

Gekibbel in de partij

Partijvoorzitter Otten heeft een bestuurslid uit de partij gezet. Krol vroeg Otten daarop ontslag te nemen, maar een reactie hierop bleef uit, aldus Krol. Het voormalig boegbeeld van 50PLUS zegt ook dat een medewerker “ernstig door een van de senatoren is bedreigd”. Bovendien gaat volgens Krol het verhaal dat Otten zichzelf graag op de nummer twee op de verkiezingslijst wilde plaatsen. Dit om na de verkiezingen de macht in de partij over te nemen.

Beide heren kennen een geschiedenis van intern gekibbel bij hun vorige partijen. Eerder stapte Van Kooten Arissen al uit de partij. Krol liet zich volgens haar te veel meeslepen door Otten, wegens de financiële steun die de partijvoorzitter aan de Partij voor de Toekomst kon bieden. Zelf stapte Van Kooten Arissen eerder al uit de Partij voor de Dieren, waarvoor ze in de Kamer kwam, en sloot zich aan bij 50PLUS. Daarna richtte ze samen met Krol de Partij voor de Toekomst op.

ANP