Ontsnapte tbs'er Henk E. opgepakt op Texel

De ontsnapte tbs’er Henk E. is woensdagmiddag door een arrestatieteam opgepakt op Texel, meldt het Openbaar Ministerie woensdag. Hij keerde begin juli niet terug van verlof en zou daarna meerdere misdaden hebben gepleegd.

De opsporingsdiensten kwamen hem op het spoor na een tip van een passagier die de ontsnapte tbs’er op een veerboot naar Texel zou hebben gezien. Een speciaal team deed daarop een verkenning op het Waddeneiland. Omdat Henk E. mogelijk een vuurwapen bij zich had, werd een arrestatieteam opgetrommeld.

Op een gegeven ogenblik kwam de gezochte tbs’er ergens uit de bosjes lopen in het dorp Den Hoorn. Het arrestatieteam kon hem vervolgens “kalm en rustig” inrekenen. Op de plek vond de politie een voorwerp dat op een vuurwapen lijkt. Ook werden er een kampement en een fiets aangetroffen.

Lees ook: Politie start klopjacht op ontsnapte tbs’er Henk E.

Overval op supermarkt

Zo probeerde de tbs’er op 4 juli in te breken in een vakantiewoning in het Zeeuwse Zoutelande. Tijdens zijn poging werd hij gespot door een toerist, die vervolgens de politie belde. Desondanks wist Henk E. te ontsnappen.

Hij werd vervolgens al fietsend gezien in het Belgische deel van het Brabantse grensdorp Putte. Later zou hij ook gespot zijn op camerabeelden in een slijterij in Renesse en een supermarkt in Rilland. Henk E. heeft een alcoholverslag en kocht daar drank.

Afgelopen zaterdag was hij vermoedelijk op Texel en daarna zou hij een Aldi-supermarkt in Den Helder hebben overvallen. Hij bedreigde daarbij een medewerker en maakte zich met een nog onbekende buit uit de voeten. Dinsdagavond deelde de politie beelden van de ontsnapte tbs’er, waarna er 27 tips binnenkwamen.

Lees ook: Henk E. pleegde vermoedelijk gewapende overval op Aldi in Den Helder

Wie is Henk E.?

De 61-jarige Henk E. werd in 1998 tot zes jaar cel en tbs veroordeeld wegens meerdere geweldsdelicten. Hij zat in de laatste fase van zijn tbs-behandeling in het resocialisatiehuis de Blink in Rotterdam.

Redactie/ANP