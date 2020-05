HEMA gaat mondkapjes verkopen op stations

De HEMA gaat op korte termijn mondkapjes verkopen op stations. “Het gaat niet om medische maskers maar om gewone exemplaren”, zei een woordvoerster donderdagochtend tegen het ANP.

“De HEMA heeft de beschermingsmiddelen al in bezit, de inkoopafdeling liep vooruit.” Wanneer ze precies in de winkel komen, kon ze nog niet zeggen maar ze liggen er ruim op tijd voordat de mondmaskerplicht in het openbaar vervoer van kracht wordt op 1 juni. Premier Mark Rutte kondigde die maatregel woensdag aan.

Verwachting

De woordvoerster verwacht dat de vraag “extreem hoog” zal zijn. Hoeveel maskers de HEMA heeft ingekocht en bij wie, wilde ze uit concurrentie-overwegingen niet zeggen. Of er genoeg zijn is volgens haar moeilijk te zeggen maar “gun elkaar een exemplaar”.

ANP