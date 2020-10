HEMA over asbest in make-up: 'EenVandaag zaait onnodig angst in tijden van onzekerheid'

Een kortgeding kon de uitzending van EenVandaag over asbest in make-upproducten van onder andere HEMA niet voorkomen. HEMA spande dit kortgeding vandaag aan, omdat het onderzoek van EenVandaag volgens het bedrijf onvolledig en onjuist is.

Nadat EenVandaag in 2019 de resultaten van haar onderzoek kenbaar maakte aan HEMA, haalde zij het product B.A.E. loose powder foundation 2nd skin tijdelijk uit de schappen en lieten zelf onderzoek doen. Uit dit aanvullend TNO-onderzoek blijkt dat er geen asbest in de producten zit.

Een woordvoerder van HEMA laat aan Hart van Nederland weten het kwalijk te vinden dat EenVandaag op dit moment naar buiten komt met de claims, omdat mensen door de pandemie die gaande is al in onzekerheid verkeren. De rechter heeft het kortgeding aangehouden, wat betekent dat er geen verbod is om uit te zenden.

Geen asbest

Volgens HEMA hebben TNO en diverse andere Europese toplaboratoria na uitvoerige onderzoeken geconcludeerd dat er geen asbest zit in de make-upproducten van HEMA. EenVandaag liet het product eerder door drie laboratoria testen. Ook in het product My Cheek Palette Blush van parfumwinkel Douglas zou volgens het programma asbest zitten.

EenVandaag publiceerde eerder vandaag een artikel over het onderzoek op haar website. De rechter heeft volgens beide partijen aangegeven dat deze vooraankondigingen op verschillende punten moest worden veranderd om tot een evenwichtiger artikel te komen. Volgens HEMA geldt voor de uitzending hetzelfde. De rechtbank doet op korte termijn uitspraak in de zaak.