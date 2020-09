Helft van de Nederlanders vindt heropening van nachtclubs onverantwoord

De helft van de Nederlanders (50 procent) vindt het onverantwoord om nachtclubs weer open te stellen voor bezoekers. Ruim een kwart van de mensen (27 procent) denkt dat het wel kan, op voorwaarde dat maar een beperkt aantal bezoekers wordt binnengelaten.

Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder bijna 2.400 mensen. Amsterdamse clubeigenaren en hun achterban hielden zaterdag een grote manifestatie op het Malieveld in de hoofdstad. Ze willen uitzicht op versoepeling van de coronamaatregelen, nadat deze week bekend werd dat discotheken en nachtclubs voorlopig nog dicht moeten blijven.

‘De nachtcultuur is aan het verdrinken’

Door de maandenlange sluiting verkeren honderden nachtclubs en discotheken in een noodlijdende financiële situatie. “De nachtcultuur van Amsterdam is aan het verdrinken en wij kunnen dit niet laten gebeuren”, schrijven de initiatiefnemers. “Als we nu geen gezamenlijk signaal afgeven vanuit de stad en zijn inwoners, bestaat straks 95 procent van de geliefde nacht niet meer.”

Volgens de sector zijn er mogelijkheden om open te gaan met een “helder en effectief protocol”, maar een meerderheid van de Nederlanders gelooft daar niet in. Vijf procent van de ondervraagden denkt dat de clubs veilig open kunnen als mensen moeten blijven zitten. Slechts vier procent vindt heropening van nachtclubs verantwoord als ze er geen alcohol wordt gedronken.

Tien procent denkt dat de clubs zonder aanvullende maatregelen weer veilig open kunnen.

Het Hart van Nederland-panel bestaat op dit moment uit ruim 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.