Heldhaftige Bert schiet gewonde bewoner ontplofte woning Nijmegen te hulp

Nijmegen trilt bijna letterlijk nog na van de enorme explosie gistermiddag in een woning aan de Hillekensacker. De ravage is enorm en de bewoner van de ontplofte woning moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij was wel aanspreekbaar.

De explosie vond plaats in een woonwijk, 30 woningen zijn daarbij voorlopig onbewoonbaar geworden. Het mag een wonder heten dat er niet meer gewonden zijn gevallen. De 65-jarige Bert was gisteren op steenworp afstand van de plek des onheils, en was een van de eersten die de geëxplodeerde woning binnenging. Hij vertelt aan Hart van Nederland zijn verhaal.

60 meter van ontplofte woning

Bert is gistermiddag bij zijn stiefzoon op bezoek als de woning uit elkaar klapt. De woning van zijn stiefzoon staat op zo’n 60, 70 meter van de ontplofte woning. Bert schrikt zich een ongeluk. “Ik voelde een enorme drukgolf. Ik heb een verleden als pijplasser en wist gelijk: ‘dit is een gasexplosie.’ Ik ben toen direct gaan kijken.”

Lees ook: Burgemeester Nijmegen over gasexplosie: ‘Wonder dat er geen slachtoffers zijn gevallen’

Hij is snel bij de plek des onheils. Het ziet eruit als een soort oorlogsgebied. Wat Bert opvalt is dat er heel veel mensen bij de ontplofte woning staan te kijken, maar er is bijna niemand die wat doet. “Ik erger me dan ook aan het commentaar dat op sommige video’s te horen is, zoals ‘die kerel is gek dat hij zomaar dat huis inloopt’. We staan wel allemaal te filmen met onze telefoon, maar de meeste mensen doen verder niks!”

Net als in de film

Want het huis inlopen, dat is wat Bert bijna gelijk al doet. Eenmaal in de woning kicken gelijk de oefeningen die hij vroeger bij de marine heeft geleerd in. Die helpen hem logisch nadenken. “Maar ik werd tegelijkertijd ook door adrenaline verdoofd. En alles leek wel langzamer te gaan. Net zoals in de film.”

Bert ziet gelijk dat de bewoner, die hij onder het puin aantreft, hulp nodig heeft. Daarna onderzoekt hij de rest van de woning, of wat er nog van over is. Als het ernaar uitziet dat die verder leeg is, neemt hij snel nog een kijkje bij een paar aangrenzende woningen, op zoek naar mogelijke andere slachtoffers. Gelukkig blijft het bij die ene gewonde.

Gerucht de ronde

Maar wat is nu precies de oorzaak van het ongeluk? Een gasexplosie, zo blijkt uit uitspraken van de burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls. Intussen gaat in de Nijmeegse wijk waar de ontplofte woning staat het gerucht de ronde dat er bij de explosie opzet in het spel is.

De bewoner zou de woning zelf vol met gas hebben laten lopen en daarna op het toilet een sigaret hebben aangestoken, aldus buurtbewoners. Ook zou de man voor overlast in de straat hebben gezorgd.

Als Hart van Nederland dit aan de betrokken woningcorporatie Woonwaarts voorlegt, zeggen ze de verhalen te kennen. Maar de huurder staat bij hen niet te boeken als problematische huurder. Wel hebben ze enkele jaren geleden een melding over hem ontvangen.