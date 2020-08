'Agenten hebben onnodig en heftig geweld gebruikt tegen hond Tommy'

De agenten die begin februari in Duiven hond Tommy hebben mishandeld, hebben onnodig heftig geweld gebruikt. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van drie onafhankelijke onderzoekers van Stichting Forensisch Dierenonderzoek.

“Het rapport is heel simpel en duidelijk. De hond zat heel rustig en was niet agressief. Er was geen enkele aanleiding voor de agenten om zo te handelen,” vertelt Machteld Roethof, advocaat van het baasje van Tommy.

‘Zeer heftig geweld’

Onder meer een forensisch patholoog en een dierenarts hebben de mishandeling van Tommy onderzocht. Zij spreken in het rapport van “zeer heftig, herhaaldelijk aanhoudend mechanisch en elektrisch geweld dat niet dodelijk is geweest, maar waarvan zonder meer verwacht had kunnen worden dat het dodelijk zou gaan verlopen.”

In juni bracht de eigenaresse van Tommy schokkende camerabeelden naar buiten. Daarop is te zien hoe een politieagent haar hond, die ogenschijnlijk aangelijnd was aan een boom, mishandelt met een taser.

Gerechtigheid

Twee maanden later is Tommy’s baasje, Vivienne Wolf, nog steeds heel boos. “We wisten al dat Tommy niet agressief was, maar als je het rapport zo voor je neus krijgt, is het heel schokkend. We kunnen het geen plekje geven als er geen gerechtigheid komt.” Ze wil dat de agenten worden ontslagen, dat ze geen huisdier mogen hebben, een openbaar excuus en dat er zwaarder gestraft wordt op dierenmishandeling.

Uit de videobeelden en uit foto’s blijkt dat hond Tommy niet agressief was en inderdaad aangelijnd was aan een boom. Tommy is zes keer getaserd en mist daardoor nu een rechteroog. Volgens de experts heeft hij schade aan zijn onderbuik, zijn kop en in zijn bek. Er werden maar liefst zeven tanden afgebroken en er ontbrak een hoektand. Dat zou volgens de deskundigen zijn ontstaan door schoppen of slaan met een voorwerp.

Inmiddels gaat het wat beter met Tommy. “Hij zal nog een paar keer moeten worden geopereerd. We hebben ook een hondencoach die hem traint. Hij is heel bang en schrikkerig,” vertelt Wolf.

Politie doet onderzoek

Roethof en Wolf wachten het interne onderzoek af dat de politie heeft ingesteld. Maar ze hebben hun onafhankelijk onderzoek wel alvast naar ze gestuurd. Tommy’s baasje overweegt vervolgstappen tegen de politie. Roethof: “Er is een mogelijkheid om aangifte te doen of om civielrechtelijke stappen te nemen.”

De politie laat weten dat hun interne onderzoek in de afrondende fase zit. Als de resultaten bekend zijn, zullen die met de eigenaar van Tommy worden gedeeld.