Vandaag was het niet eerder zo heet op 10 augustus. In Arcen liep de temperatuur rond 14.50 uur op tot 35,1 graden. Hiermee is het dagrecord uit 1975 verbroken, meldt Weer.nl. Het weerstation in Eelde (Drenthe) noteerde toen 34,7 graden.

Het is al de derde dag op rij dat er in Nederland een hitterecord wordt verbroken. Zaterdag tikte de thermometer op het KNMI-meetstation de 34,6 graden graden aan, maar liefst 1,7 graden hoger dan het vorige record uit 1975. Zondag werd het oude record uit 2004 met 0,1 graad verbeterd en werd het uiteindelijk 32,6 graden.

Superhittegolf

In Arcen is volgens Weeronline sprake van een zeldzaam fenomeen, namelijk een ‘superhittegolf’. Vandaag werd een temperatuur van 35,1 graden gemeten de Limburgse gemeente, waardoor aan alle voorwaarden voor een superhittegolf is voldaan.

Voor deze superhittegolf moet de temperatuur vijf dagen achtereen uitkomen boven de 30 graden en op drie dagen daarvan moet het minstens 35 graden worden. In 2018 was dit ook al het geval in Arcen. Sinds afgelopen woensdag zucht Nederland onder een tropische warmte van 30 graden of meer en sinds vrijdag worden er dus temperaturen van 35 graden of hoger gemeten.

