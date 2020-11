Hartpatiënten kunnen pacemaker laten checken bij controlestraat in Nieuwegein: 'Dit geeft een veilig gevoel'

Patiënten met een pacemaker kunnen zich sinds kort laten testen bij een Pacemaker Controlestraat bij het Sint Antoniusziekenhuis in Nieuwegein. In het voorjaar vielen alle afspraken in het ziekenhuis af vanwege het coronavirus. Daardoor konden hartpatiënten niet langskomen voor hun halfjaarlijkse controle.

Sinds deze week is er een ‘drive through’, zodat hartpatiënten met pacemakers zich kunnen laten checken. De komende drie weken worden alle patiënten van dit ziekenhuis uitgenodigd om langs te rijden.

De patiënten die met hun auto in de rij staan zijn blij met de controle. “Het gaat snel”, zegt een van hen. “Ze zijn allemaal vriendelijk en je kunt gewoon blijven zitten.” Een tweede hartpatiënt is blij met de mogelijkheid: “Dit geeft gewoon een veilig gevoel. Hierdoor zit ik niet bezorgd thuis te denken: en nu?”

Tijdelijke oplossing

Cardioloog Lucas Boersma vertelt dat de Pacemaker controlestraat een tijdelijke oplossing is. Toch is dit niet voor alle mensen met een pacemaker een uitkomst. “Er zijn ook patiënten bij wie we het fysieke contact en het persoonlijke verhaal nodig hebben om de juiste zorg te kunnen leveren. En die willen we wel straks weer binnen kunnen zien in het ziekenhuis.”

Wel krijgt hij voornamelijk positieve reacties. “De mensen vinden het fijn dat er aandacht voor hen is. Eerst moesten we nee verkopen en nu kunnen we wel een ja verkopen. Dit is voor alle partijen beter.”