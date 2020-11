Raalte massaal aan het naaien geslagen om mondkapjes te maken voor minima

Inwoners van het Overijsselse dorp Raalte komen massaal in actie om mondkapjes te maken voor mensen met een kleine beurs. Vrijwilligers zijn druk in de weer met de naaimachine om zoveel mogelijk exemplaren te naaien. De stof krijgen ze gratis van bedrijven.

Het kabinet wil uiterlijk 1 december een landelijke mondkapjesplicht invoeren, maar niet iedereen heeft ruimte in de portemonnee om steeds nieuwe mondkapjes te kopen. Daarom heeft de gemeente Raalte inwoners opgeroepen om herbruikbare mondmaskers voor minima te maken.

‘Meer dan genoeg stof’

Henny Zomer is een van de initiatiefneemsters. Ze ziet dat vrijwilligers uit alle hoeken van het dorp de handen uit de mouwen steken: van mensen op de dagbesteding tot groepen buurvrouwen. “Mensen met dementie maken mondkapjes met elkaar”, vertelt ze enthousiast aan Hart van Nederland. Er zijn inmiddels al meer dan duizend mondkapjes gemaakt.

De weldoeners hebben alleen elastiek en katoen nodig. Die krijgen ze van het initiatief ‘Raalter uitdaging’, die de liefdadigheidsactie ook coördineert. Volgens Henny is er nog genoeg stof om een hele lange tijd door te gaan. “Mensen komen ook steeds weer terug, omdat ze nog wat willen maken”, vertelt ze tot slot.

