Ruim een kwart van de Nederlanders is het koningshuis dit jaar minder gaan waarderen

Een deel van de Nederlanders is in 2020 anders gaan denken over het koningshuis. De meeste van hen (29 procent) is het koningshuis minder gaan waarderen. Dit blijkt uit onderzoek onder 3200 deelnemers van het Hart van Nederland-panel. Vooral de aangekondigde loonsverhoging van de koninklijke familie schiet veel Nederlanders in het verkeerde keelgat. 18 procent is juist positiever over het koningshuis gaan denken en iets meer dan de helft heeft dezelfde mening als vorig jaar.

Het koningshuis kwam het afgelopen coronajaar geregeld in het nieuws. Zo hield koning Willem-Alexander een historische speech op 4 mei, die veel Nederlanders ontroerden. Maar er was ook negatief nieuws. Een vakantie naar Griekenland vlak na het aankondigen van strengere maatregelen zorgde bijvoorbeeld voor veel ophef.

Betrokken koningspaar

Voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen Pieter Verhoeven zag dit jaar vooral een heel betrokken koningspaar. “Hun agenda staat vanaf maart al in het teken van corona. Ze hebben tig bezoeken afgelegd,” zegt hij tegen Hart van Nederland. De koning bezocht bijvoorbeeld ziekenhuizen die strijden tegen het coronavirus.

In tijden van crisis wordt van de koning verwacht dat hij zorgt voor verbinding. Willem-Alexander moest dit jaar gedwongen via videoverbinding met het volk te communiceren. De familie maakte met Koningsdag geen traditionele ronde door een Nederlandse stad, maar sprak het volk online toe tijdens ‘Woningsdag’. Nederland reageert verdeeld op de vraag of de koninklijke familie zich genoeg heeft laten zien tijdens de crisis. 45% vindt van wel en 41% vindt van niet. 14% van de ondervraagden weet het eigenlijk niet.

Floris Müller van het Republikeins Genootschap vindt dat de koning er dit jaar niet was toen hij er moest zijn. Vooral de omstreden reis naar Griekenland was volgens Müller een klap in het gezicht van getroffen Nederlanders. “Er is één moment waarop je nodig zou kunnen zijn en dan vlucht je naar het buitenland,” zegt hij hierover.

Inleveren

Vooral de salarisverhoging van leden van het koninklijk huis die is begroot in de Miljoenennota schiet veel Nederlanders dit jaar in het verkeerde keelgat. Volgens de Miljoenennota krijgen Willem-Alexander en Máxima er volgend jaar 5 procent aan salaris bij, per saldo is dat 68.000 euro. De leden van het koninklijk huis ontvangen als uitkering gezamenlijk bijna 8,9 miljoen euro. Dat is ruim 3,5 ton meer dan dit jaar.

De meeste Nederlanders (81 procent) vinden dat de familie in tijden van crisis wel wat mag inleveren. Slechts 12 procent vindt het goed dat ze in 2021 meer geld krijgen. Volgens Müller komt deze ergernis voort uit het feit dat veel mensen er dit jaar economisch op achteruit zijn gegaan. “Het enorme verschil in plek tussen koningshuis en de gewone Nederlander wordt duidelijk. De koninklijke familie krijgt er geld bij, waar iedereen moet inleveren,” zegt hij. 7 procent van de mensen heeft er geen mening over.