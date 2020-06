Het was je misschien al opgevallen tijdens onze uitzending van 17.45 uur, maar Hart van Nederland zendt vanaf maandag 29 juni uit vanuit een compleet nieuwe studio. Ook entertainmentprogramma Shownieuws zendt uit vanuit de hypermoderne studio.

Niet alleen de studio van Hart van Nederland verhuist van Amsterdam naar Hilversum, ook de redactie is naar de mediastad van Nederland verhuisd.

“Het nieuwe decor is het gevolg van de verhuizing van de redacties van Hart van Nederland en Shownieuws naar Hilversum”, legt hoofdredacteur Marc Veeningen van Hart van Nederland uit. “We hebben deze gelegenheid meteen gebruikt om het decor wat beter te laten aansluiten bij de identiteit van Hart van Nederland. Felblauwe en witte elementen zijn vervangen door warmere kleuren en materialen, die meer benadrukken dat Hart van Nederland dichtbij de mensen staat.”

Voor héél Nederland

In de nieuwe vormgeving van het programma zijn vanaf maandag beelden te zien uit het hele land. Veeningen: “Jarenlang begonnen onze tv-uitzendingen met de aankondiging ‘rechtstreeks vanuit onze hoofdstad’. Daar zijn we al eerder mee gestopt, omdat Hart van Nederland nou juist het nieuws uit heel Nederland laat zien. In de nieuwe vormgeving zijn om die reden niet alleen de skylines van Rotterdam en Den Haag verwerkt, maar ook de Oosterscheldekering en het Groningse Bourtange. Die plaatjes zullen regelmatig wisselen.”

Ook nieuw is dat beelden van het Nederlandse nieuws in Hart van Nederland niet alleen te zien zijn in de reportages, maar ook als de presentatoren de reportages aankondigen.