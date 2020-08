Gemeente Zuidplas schorst derde medewerker na seksende handhavers in gemeentehuis

Een derde medewerker van de gemeente Zuidplas is geschorst na het verschijnen van filmpjes op sociale media. Op de video’s is te zien hoe meerdere mensen seks hebben in het gemeentehuis. Volgens de gemeente gaat het om personeel van team handhaving.

De filmpjes zijn gemaakt door jongeren. Vanaf de parkeerplaats van het gemeentehuis konden ze door de ramen de seksuele handelingen volgen. De gemeente Zuidplas laat uitzoeken wie allemaal betrokken zijn geweest bij het seksincident.

Ontoelaatbaar

Locoburgemeester Jan Verbeek liet eerder aan Hart van Nederland weten geschokt te zijn. “We nemen dit heel serieus en zullen dit intern en extern onderzoeken. Ik heb best een aantal dingen meegemaakt, maar seksuele handelingen in een gemeentehuis kan niet, mag niet en is ontoelaatbaar”, zei hij.

Zuidplas is een fusiegemeente, ontstaan door het samengaan van Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht en Zevenhuizen-Moerkapelle.

