Handhavers Martin en Murat lopen donderdag, op Kerstavond, langs een kleine auto met beslagen ramen op een afgelegen locatie in Zoetermeer. Uit veiligheidsoverwegingen controleren ze of het gaat om iemand die onwel is geworden, een mogelijke bevalling of onvrijwillige seksuele handelingen. Maar de handhavers treffen iets anders aan.

In het voertuig vinden ze een dakloos stel dat al maandenlang noodgedwongen in de auto slaapt. De man en zijn vriendin gaven aan na een moeilijke periode alles te zijn kwijtgeraakt. “Ze hebben een zware tijd achter de rug. De man was door een ziekte zijn goedbetaalde baan kwijt. Daarna maakte hij verkeerde keuzes in het leven en liepen de schulden op. Ze zijn uiteindelijk ook hun huis kwijtgeraakt. Ze konden een tijdje bij vrienden logeren, maar dat kon op een gegeven moment ook niet meer en toen kwamen ze op straat te staan”, vertelt Martin vrijdag aan Hart van Nederland. “Toen we hun verhaal aanhoorden, kwamen ik en mijn collega Murat gelijk in actie.”

‘We stonden met zijn vieren te huilen’

De handhavers namen direct contact op met de crisisopvang en regelde voor het stel een slaapplek voor de kerst, inclusief ontbijt en diner. “Toen dat gelukt was zijn we gelijk naar het stel teruggegaan”, zegt Martin. “We stonden gewoon met zijn vieren te huilen. De vrouw werd gelijk heel emotioneel. Ze had het nooit verwacht en was ons enorm dankbaar.” Het stel mag tot 18 januari verblijven in een hotel in Den Haag, waar daklozen tijdelijk worden opgevangen.

“Ik heb ook echt gejankt”, geeft Martin toe. “De mensen van de crisisopvang hebben fantastisch geholpen. Weet je, het is kerst en niemand verdient het om met kerst buiten in de kou te slapen. Ze zullen waarschijnlijk niet de enige zijn in het land. Dat is juist het schrijnende aan dit verhaal.”