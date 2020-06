Standaard door de handenwasstraat: 'Na corona gaan we hier gewoon mee door'

Op CBS Smitshoek in Barendrecht duurde het lang voordat de handen van alle leerlingen eindelijk schoon waren. De 550 kinderen op school moeten minimaal drie keer per dag 20 seconden hun handen wassen. En dat kost tijd. Om het proces te versnellen ontwikkelde de school samen met een ondernemer een passende oplossing: de handenwasstraat.

Het idee is eigenlijk heel simpel. Zeven kinderen kunnen tegelijk hun handen in een grote buis stoppen. Daarin zitten kraantjes die precies 24 seconden spoelen. Daarna is het tijd voor de volgende lading. De wachtende kinderen krijgen van de juf of meester een beetje zeep. Binnen enkele minuten heeft een hele klas schone handen en kunnen de leraren verder met hun les.

Handen wassen

Directeur Marieke Zijderveld is erg trots op de wasstraat. “Een ouder uit de medezeggenschapsraad had een keer een afbeelding gezien van een soortgelijke oplossing voor het handen wassen. Ik ben toen gaan uitzoeken of wij dit ook konden maken.” Via via kwam de directrice terecht bij Gert Jan ‘t Hart. Hij verkoopt en installeert met zijn bedrijf zonnepanelen, maar ging de uitdaging aan om een prototype van de wasstraat te maken.

Lees ook: Drie basisscholen in Glanerbrug dicht door meester met corona

“We hebben net zo lang aan het ontwerp gewerkt tot het praktisch en effectief was”, zegt de basisschooldirecteur. Een van de eerste ontwerpen was vijf meter lang. Dat was niet handig bij het naar binnen en naar buiten tillen. Het eindresultaat is korter, maar heeft aan twee kanten openingen om de handen te wassen.

Nooit meer anders

De wasstraat van de school uit Barendrecht gaat als een lopend vuurtje door de regio. Er hebben zich bij Gert Jan al meerdere scholen gemeld met interesse in de wasstraat. Bij CBS Smitshoek willen ze niet meer anders, zegt directeur Marieke. “Na coronatijd blijven we de wasstraat gewoon gebruiken. Het is mooi dat ondanks de nare gebeurtenissen door het corona er ook goede ideeën ontstaan.”