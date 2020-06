Femke Halsema voelt zich gesteund door collega's

De burgemeesters van de 25 Veiligheidsregio’s toonden dinsdag begrip voor burgemeester Femke Halsema van Amsterdam. Na afloop van het beraad zei Halsema dat ze zich gesteund voelde door haar collega’s elders in het land.

“Iedereen had er zijn eigen smaak bij, maar het begrip is heel groot”, zei voorzitter Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen. Volgens hem had Halsema te maken met het grondrecht op demonstratie en de coronamaatregelen. “Demonstreren met de 1,5 meterafspraak moet ook in coronatijd mogelijk zijn”.

Bruls gaf niet zijn mening of Halsema juist heeft gehandeld of niet. “Als burgemeester leg je verantwoording af aan de gemeenteraad. Het is aan de raad om te oordelen. Ga er maar aan staan als burgemeester. De demonstratie werd een dag van tevoren aangekondigd. De organisatie zei dat er honderden mensen zouden komen, wellicht minder. Het werden er duizenden.”

‘Mag niet meer voorkomen’

De voorzitter van het veiligheidsberaad lichtte toe dat in Nederland per demonstratie moet worden gekeken met hoeveel mensen het protest veilig kan worden gehouden. Hij concludeerde dat die in Den Haag en Groningen dinsdag perfect verliepen.

Ook minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) roemde deze bijeenkomsten. Hij benadrukte dat vergelijkbare demonstraties als in de hoofdstad “nooit meer mogen voorkomen”. “Dit moeten we echt niet meer hebben. Ik begrijp heel goed dat boa’s, politieagenten en burgemeesters het pijnlijk vinden om de beelden van het protest in Amsterdam te moeten zien.”

Halsema wilde in Utrecht niet inhoudelijk reageren. Ze verwees naar een brief aan de gemeenteraad waarin zij “het feitelijke relaas” uiteenzet. Die feiten spreken voor zich, zei ze. Voorafgaand aan het beraad had ze gezegd niet aan opstappen te denken.

