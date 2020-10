Griezel besmeurd in nepbloed laat kinderen schrikken langs fietspad van Doesburg naar Doetinchem

Een man in een Halloween kostuum jaagt al een tijdje fietsers tussen Doesburg en Doetinchem de stuipen op het lijf. De griezel heeft het gemunt op jonge fietsers die voor zonsopgang fietsen langs de Rijksweg N317.

De moeder van een van de geschrokken kinderen waarschuwt op Facebook andere ouders voor de griezel. “Een of andere zieke geest met een IQ van een amoebe probeert onze kinderen bang te maken”, schrijft ze.

Nepbloed

Ze laat weten dat het gaat om een in nepbloed besmeurde man. Hij draagt een wit masker voor zijn gezicht en heeft een mes in zijn ene hand, en een zaklamp in de andere. “Indien er een kind komt aangefietst komt deze persoon de bosjes uit richting het fietspad”, legt de moeder uit.

“Gelukkig hebben de kids nu herfstvakantie en staat deze persoon er na de vakantie niet meer”, sluit de moeder haar bericht af. De politie zou op de hoogte zijn van het incident, maar kon dit zaterdag niet bevestigen.