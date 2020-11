Half miljoen kinderen schuiven aan voor Nationaal Schoolontbijt

Een half miljoen kinderen op zo’n 3000 scholen schuiven deze week aan om samen te ontbijten. Het Nationaal Schoolontbijt, dat tot vrijdag duurt, wordt voor de achttiende keer gehouden. Deze keer opent tv-presentatrice Jessica Mendels de ontbijtweek vanuit basisschool De Wilgetoren in Hilversum. Ze zou dit eerst doen vanuit De Efteling, maar vanwege corona is voor een andere locatie gekozen.

Het thema van dit jaar is: ‘een betoverende tijd begint met een goed ontbijt’. De ontbijttafels worden vanwege de coronacrisis alleen op scholen gedekt, en niet in de gemeentehuizen.

Gezonde lunch

De organisatie van het Nationaal Schoolontbijt maakt maandag de resultaten bekend van recent onderzoek naar gezond eten op school. Kinderen van drie basisscholen kregen voor zes maanden een gezonde lunch aangeboden, om te kijken of dit bijdraagt aan een gezonder voedingspatroon.

Vorig jaar werd duidelijk dat inmiddels bijna 95 procent van de kinderen van 4 tot en met 12 jaar dagelijks ontbijt. In 2008 was dat nog 80 procent. Kinderen in Nederland eten volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum echter nog te weinig fruit en te weinig volkorenbrood en ze drinken te veel suikerhoudende dranken.

Ontbijt volgens richtlijnen

Het ontbijt bestaat dit jaar uit een gezond pakket dat is samengesteld volgens die richtlijnen. Er is onder meer keuze uit volkoren- en glutenvrij brood, volkorencrackers, halvarine, 30+-kaas, appelstroop, fruitspread, komkommer, appels, eieren, thee en halfvolle melk en yoghurt.

