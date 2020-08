Haarlemse Erna rijdt 750 kilometer in rolstoel voor het opleiden van veteranenhonden

Voor de Haarlemse Erna Aarsen (64) betekent het hebben van een hulphond ultieme vrijheid. Haar golden doodle Kaiko zorgt niet alleen voor gezelschap maar helpt haar bij veel dagelijkse taken.

Zo helpt de hond haar met aankleden, omdraaien in bed en zelfs met haar medicatie. Erna lijdt aan sclerodermie, waardoor ze in een rolstoel zit en zelf niet alles meer kan. Haar lichaam is door de aandoening snel moe. De viervoeter maakt het mogelijk dat ze zelfstandig thuis kan blijven wonen. Ze gunt iedereen vrijheid en komt in actie voor veteranen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Aarsen zal met haar rolstoel 750 kilometer in 75 dagen afleggen om met de Walk4Veterans geld op te halen. Met het ingezamelde geld kan de stichting Hulphond Nederland viervoeters opleiden als hulphond. Veteranen kunnen tijdens hun uitzending psychische problemen oplopen, door middel van een hulphond kunnen veteranen met PTSS hun leven beetje bij beetje terugkrijgen.

Omdat het plaatsen en opleiden van hulphonden niet vergoed wordt, is er een landelijke loop georganiseerd om geld in te zamelen om zo honden op te kunnen leiden. Voor een hulphond is al snel 25.000 euro nodig. Aarsen legt gemiddeld tien kilometer per dag af. ‘Het lijkt misschien niet veel, maar ik ben dan na zo’n dag echt kapot.’. In haar eentje heeft ze al bijna 5.000 euro opgehaald.

Geestelijke problemen

Naast Erna, doet ook de 33-jarige veteraan Ronald Stevens mee aan de actie voor veteranen. Hij loopt zelf 75 kilometer voor de actie. Sinds drie maanden heeft hij zelf een hulphond, die hem helpt tegen zijn posttraumatische stressstoornis.

In 2007 werd hij op jonge leeftijd uitgezonden naar Afghanistan. Hier was hij searcher en ging hij op zoek naar bermbommen. Na 93 dagen werd hij door Defensie teruggehaald naar Nederland, omdat hij geestelijke problemen kreeg door de heftige gebeurtenissen tijdens de missie.

Nachtmerries

Zijn hulphond Preston, helpt hem om de nare herinneringen en onrustige gevoelens te onderdrukken. ”Als ik een nachtmerrie heb voelt hij dit aan en komt hij op mijn bed springen om mij wakker te maken”, vertelt Stevens. Ook komt hij nu op plekken waar hij eerst niet kwam, denk aan winkelstraten en parken: ”Door Preston heb ik mijn leven weer op kunnen pakken en daar ben ik de hond heel dankbaar voor”.

Door zijn deelname aan de loop hoopt hij dat meer veteranen met PTSS een hulphond kunnen krijgen. ”Er is niets wat de heftige gebeurtenissen in mijn tijd in Afghanistan kan doen vergeten, maar Preston zorgt er wel voor dat de scherpe randjes eraf gaan”.

Erna Aarsen sponsoren kan hier.