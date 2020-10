Haagse seksstraat dicht om drukte, coronamaatregelen in gedrang

De Doubletstraat in Den Haag, een prostitutiestraat, moest vrijdagavond al vroeg de luiken laten zakken. Het was te druk in de straat, waardoor de coronamaatregelen niet konden worden gehandhaafd.

Het was in de straat druk, waardoor mensen niet op anderhalve meter van elkaar konden blijven. Volgens een correspondent ter plaatse zorgde de sluiting ervoor dat het in de Geleenstraat, eveneens een prostitutiestraat, ook druk werd. Hier hoefden prostituees hun lampen niet voortijdig uit te knippen.

Zaterdag mogen de peeskamertjes in de Doubletstraat naar verwachting weer open, maar wel onder verscherpte maatregelen. De gemeente Den Haag heeft nog niet gereageerd.

Beeld: Regio 15