Ophef om Hogeschool-docente die praat over 'vermoorden Thierry Baudet'

De Haagse Hogeschool is in opspraak geraakt na een filmpje over Thierry Baudet op social media. In het filmpje fantaseert een docente tijdens een hoorcollege filosofie over het vermoorden van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet.

De ontstane ophef heeft vooral betrekking op het volgende citaat van de docente: “Want als ik wel Hitler mag vermoorden, waarom zou ik dan ook niet de handlanger van Hitler mogen vermoorden? Of misschien Trump op dit moment, of Baudet?”

De bewuste docente corrigeert zich daarop direct. “Sorry, dit wordt opgenomen en ik moet oppassen met wat ik zeg, natuurlijk”, zegt ze excuserend. Het wordt in de video niet duidelijk wat de strekking van het verhaal precies is en in welke context de opmerkingen moeten worden geplaatst. De Haagse Hogeschool meldt op Twitter dat het voorval wordt onderzocht.

FvD niet blij met uitspraken

Ondertussen heeft Forum voor Democratie gereageerd op de ‘moordfantasie’ tegen Thierry Baudet. “Dit is de haat waarmee we worden geconfronteerd. Dit soort geweldsfantasieën zijn niet normaal en mogen ook nooit normaal worden”, aldus het Twitter-account van de politieke partij.