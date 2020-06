Gulzige meeuw is uit op patat en komt terecht in frituurpan

De gulzigheid van een Texelse meeuw werd vrijdagmiddag flink afgestraft. Het dier was waarschijnlijk uit op een patatje of twee en kwam vervolgens terecht in een frituurpan in Den Burg.

Het dier dat volledig onder het vet bedekt zat, werd vervolgens gevonden door voorbijgangers. Zij brachten de ongelukkige vogel naar de vogelopvang Ecomare. Normaal gesproken worden olieslachtoffers bij de opvang eerst 48 uur gestabiliseerd voor ze worden gewassen, maar het dier was zo vet dat de verzorgers hem meteen moesten helpen. Het meeste vet is inmiddels met warm sop uit zijn veren gewassen. Er wordt op dit moment gewacht tot het dier genoeg is aangesterkt voor een tweede wasbeurt.

Overleven

Hoe de vogel in de frituurpan terecht gekomen is, is nog niet duidelijk. Maar het is volgens de vogelopvang aannemelijk dat de patatliefhebber een openstaande frituurpan heeft gevonden en ongelukkig is uitgegleden. Of de meeuw het zal overleven is nog niet te zeggen.

Bronvermelding: Ecomare