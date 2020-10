Voor de kust bij het Zuid-Hollandse Katwijk is een grootschalige zoekactie aan de gang. De reddingsbrigade, kustwacht en politie zoeken daar naar de vermiste Kees Binnendijk. De Rijsburger kwam woensdag niet opdagen bij een afspraak en is afgelopen nacht niet thuisgekomen.

De 53-jarige Kees had om woensdagmiddag om 12.15 uur een afspraak in Katwijk, waar hij niet kwam opdagen. Zijn fiets werd later gevonden bij het strand van de badplaats. Dat is het laatste spoor naar de vermiste man. Daarna werd er ook al uitgebreid naar hem gezocht.

Foto’s en signalement

In de zee bij Katwijk zoeken donderdagmiddag onder meer een vliegtuig van de kustwacht en een helikopter van de politie naar het lichaam van Kees of eventuele aanwijzingen. De politie heeft ook twee foto’s verspreid van de man en een signalement gedeeld.

Kees is 1,96 meter lang en slank van postuur. Toen hij verdween droeg hij waarschijnlijk bruine, hoge schoenen en een donkere spijkerbroek.