'Grote vechtpartij op strand bij Castricum'

Op het strand van Castricum aan Zee is zaterdagavond een grote vechtpartij geweest. Hierbij raakte een persoon gewond, volgens NH Nieuws.

De ruzie werd gestopt door twee hondengeleiders en twee agenten die te paard waren. Een ambulance werd opgeroepen, maar uiteindelijk is niemand naar het ziekenhuis vervoerd, meldt NH Nieuws. Volgens de politie was er ruzie ontstaan tussen twee groepen. De aanleiding van de vechtpartij is nog onbekend.

Bij de vechtpartij zou één verdachte zijn aangehouden.