Grote uitslaande brand legt woning met rietenkap Rhenen in de as

In een woning met rieten kap aan de Spoorlaan in Rhenen is in de nacht van donderdag op vrijdag een grote brand uitgebroken. De vlammen sloegen al snel meters uit het pand. Het pand kan als verloren worden beschouwd.

Het dak van de woning en de woning zelf, die grotendeels uit hout bestaat, branden volledig af. De brandweer probeerde de naastgelegen schuur te behouden. De bewoners wisten zichzelf op tijd in veiligheid brengen. Niemand raakte gewond bij de brand.

In #Rhenen heeft de brandweer de schuur kunnen behouden. De woning dient helaas als verloren te worden beschouwd. Nablussen neemt nog zeker uren in beslag. De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend. @Salvage_nl is ingezet voor de schadeafhandeling. Einde berichtgeving. ^LM — Veiligheidsregio Utrecht (@vrutrecht) August 7, 2020

Veel rook

De brandweer zette veel materieel in om de brand onder controle te krijgen. Om voldoende water bij de brand te krijgen moest de brandweer twee kilometer aan brandslang uitrijden naar een open waterbron. Bij de brand kwam veel rook vrij, de brandweer waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten.

Momenteel is nog onduidelijk hoe de brand kon ontstaan. De brandweer had een paar uur nodig om de brand na te blussen.

Beeld: Koen Laureij