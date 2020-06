Grote uitslaande brand legt monumentale boerderij en twee schuren in de as

In een monumentale boerderij en twee schuren aan de Dorpsstraat in het Gelderse Almen heeft een grote brand gewoed. De brandweer kreeg rond 02.20 uur een melding over de brand. Omdat de woning een rieten kap had, is volgens de brandweer besloten veel eenheden in te zetten.

Bij aankomst van de brandweer, die vrijwel om de hoek zit, bleek er al geen redden meer aan. Twee geparkeerde auto’s werden bedolven door de instortende voorgevel en brandde volledig uit.

In veiligheid

De bewoners wisten zichzelf in veiligheid te brengen. Een van hen schrok wakker nadat hij een harde knal hoorde. Het is niet duidelijk wat er in de schuren zat, volgens de brandweer zaten er in ieder geval geen dieren in de schuren.

Iets voor 04.30 uur werd het sein brand meester gegeven. De brandweer was nog een tijd bezig met nablussen. De bewoners zijn elders ondergebracht. Van de boerderij staan slechts nog enkele muren overeind.

#Almen #Dorpsstraat Monumentale boerderij en twee schuren zijn verloren gegaan. Brandweer geeft sein brand meester en is nog bezig met nabluswerkzaamheden. Stichting Salvage is ter plaatse voor de schade afhandeling. Einde berichtgeving — Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (@VNOGregio) June 28, 2020

Niet meer te redden

De brandweer haalt water uit het Twentekanaal om het vuur te bestrijden en heeft het gedeelte van de Dorpsstraat tot aan het kanaal afgesloten. “Het huis en de beide schuren dienen als verloren te moeten worden beschouwd”, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. “We concentreren ons nu op het gecontroleerd laten uitbranden van panden.”

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand is.

De brand veroorzaakte veel rook. Omwonenden kregen het advies om ramen te sluiten. Ook konden ze beter de mechanische ventilatie uitzetten.

Beeld: SPS Media