Grote inval op woonwagenkamp Maarheeze, politie zoekt naar wapens

In een zoektocht naar verboden wapens is de politie vrijdagochtend een woonwagenkamp aan de Vinnen in Maarheeze binnengevallen.

Onlangs kreeg de politie informatie binnen dat meerdere bewoners van het kamp in het bezit zouden zijn van een (vuur)wapen. Daarop werd besloten vrijdag een inval te doen.

Alle woonwagens doorzocht

Rond 07.00 uur werd het woonwagenkamp afgesloten door de ME en werden de bewoners ge├»nformeerd over de zoekactie. Een groep van zo’n honderd agenten en medewerkers van het Openbaar Ministerie is vervolgens begonnen met het doorzoeken van alle woonwagens.

Ook het omliggende terrein wordt met speurhonden uitgespit. Later op vrijdag zal de politie bekendmaken wat de massale zoekactie heeft opgeleverd.