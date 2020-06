Grote drukte bij demonstratie tegen racisme in Leeuwarden: veld is helemaal vol

Er zijn zaterdagavond ruim 2000 mensen afgekomen op de demonstratie tegen racisme in Leeuwarden. De gemeente roept mensen op om niet meer te komen.

De betoging is op een veld bij het Rengerspark in de Friese hoofdstad. Op het terrein is vanwege de coronamaatregelen plek voor 2000 demonstranten, anders kan er niet genoeg afstand worden gehouden. Mogelijk wordt de toegang tot het veld afgesloten. De gemeente wijst erop dat de demonstratie ook via een livestream te volgen is.

(Tekst gaat verder onder tweet)

Indrukwekkend hoor: Black Lives Matter demo in Leeuwarden. Goed geregeld, iedereen mondkapjes en 1.5 meter afstand. Schat zo’n 2000 mensen, terrein officieel vol. Niet zwart tegen wit, wel iedereen tegen racisme. #BLMprotest #blm #leeuwarden pic.twitter.com/z1BpQ5uuCD — Koen Haringa (@koenharinga) June 13, 2020

Het protest is georganiseerd door de groep ‘Leeuwarden kan het, Sinterklaasfeest voor iedereen’. De actiegroep demonstreerde de afgelopen jaren ook bij de intochten van Sinterklaas in Leeuwarden en Sint Piter in het Friese dorp Grou.

Lees ook: 1600 mensen bij demonstraties tegen racisme in Brabant

ANP