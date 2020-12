Grote drukte in centrum Rotterdam, gemeente grijpt in

Het werd zaterdagmiddag te druk in het centrum van Rotterdam, dat meldt de gemeente. Vooral op de markten en in de omgeving van het Binnenwegplein zijn veel mensen op de been.

De gemeente zegt dat er te plekke maatregelen zijn genomen om de drukte tegen te gaan. “We zijn de instroom beter aan het reguleren en we hanteren strakkere looproutes op het Binnenwegplein.” Daarnaast zijn er extra beveiligers ingezet en roept de gemeente via sociale media op drukke plekken te mijden.

Het is momenteel te druk op de #markten in het centrum en in de omgeving van het #Binnenwegplein. Ter plekke worden maatregelen gekomen om de drukte tegen te gaan. Vermijd deze plekken zoveel mogelijk. #AlleenSamen — Rotterdam (@rotterdam) December 12, 2020

Volgens de woordvoerder werken de maatregelen en verspreidt de drukte zich. Het sluiten van bijvoorbeeld de markt of winkels is nu niet aan de orde.

Winkels gesloten

Rotterdam had ruim twee weken geleden – op Black Friday – ook te maken met grote drukte in het stadscentrum. Het werd toen zo druk, dat burgemeester Aboutaleb besloot de winkels eerder te sluiten.

Beeld: ANP / archief