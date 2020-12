Grote brand in winkelpand in Overijsselse Borne

In een winkelpand aan de Grotestraat in Borne (Overijssel) woedt een grote brand, meldt de brandweer. Die is met meerdere voertuigen aanwezig om het vuur te bestrijden.

Omliggende woningen zijn ontruimd, bewoners zijn in veiligheid. Ze worden opgevangen in de naastgelegen supermarkt. Ambulancepersoneel kijkt ze uit voorzorg na.

Een bewoner van het pand dat geblust wordt, is ook in veiligheid gebracht.

De Grotestraat ligt in het centrum van Borne. De rook trekt door een deel van het centrum. Bewoners wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.

ANP

Beeld: SPS Media