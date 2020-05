Zeer grote brand in studentenflat Den Haag, bewoners zitten nog vast

In een studentenflat in Den Haag woedt op dit moment een zeer grote brand. Er zitten nog bewoners vast in het gebouw.

De melding kwam even na 11.30 uur binnen. Er was brand uitgebroken op de dertiende verdieping in studentenflat De Struyck aan het Rijswijkseplein, vlak bij station Den Haag Holland Spoor. De brand is inmiddels opgeschaald naar ‘zeer grote brand’.

De brandweer is bezig met de evacuatie van bewoners. Volgens een woordvoerder van de brandweer zitten er nog mensen vast in het gebouw, zij kunnen niet weg door de rookontwikkeling.

‘Niet veilig in studentenflat’

Een oud-bewoonster van de flat zegt tegen Hart van Hart “niet heel verbaasd” te zijn dat er brand is uitgebroken. Volgens haar wonen er 380 mensen op de negentien verdiepingen van De Struyck. “Naast de liften is er ook een trappenhuis, maar dan duurt het wel even voor je beneden bent.”

In januari kaartte de Haagse PvdA aan dat bewoners zich niet veilig voelen in de studentenflat. “Er wonen in deze flat zo veel mensen dat je geen zicht hebt op wie er wel of niet horen”, zei fractievoorzitter Mikal Tseggai toen tegen Omroep West. De partij wil daarom dat verhuurder Staedion meer doet om beveiliging van het gebouw te verbeteren.