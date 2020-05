Op een industrieterrein in Vroomshoop woedt een enorme brand. De brand brak dinsdagmiddag uit in een opslag voor meubelen. Het pand is volgens de brandweer “vele duizenden vierkante meters” groot.

De rookontwikkeling is behoorlijk, de pluimen zijn in de wijde omtrek te zien.

Gitzwarte rookwolken bij zeer grote brand bij Vroomshoop Meubelen 2/2 pic.twitter.com/NswNvDpYYo — Enno de Boer (@Ennodeboer) May 5, 2020

Meerdere hulpdiensten zijn uitgerukt. Volgens de brandweer zijn er bij de brand geen slachtoffers gevallen. Mensen wordt opgeroepen vooral niet naar de brand te komen kijken en uit de rook te blijven.

Omwonenden wordt daarnaast geadviseerd om vanwege de flinke rookontwikkeling ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

Bij de zeer grote #brand in een industriepand in #Vroomshoop zijn geen slachtoffers gevallen. Het betreft een pand van vele duizenden vierkante meters. Er komt veel rook vrij. Blijf uit de rook. Sluit ramen en deuren en schakel ventilatie uit. — Brandweer Twente (@BrandweerTwente) May 5, 2020

Beeld: SPS Media