Grote brand in kraakpand Kerkrade onder controle

In Kerkrade heeft in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand gewoed in een kraakpand aan de Bleijerheiderstraat, meldde de veiligheidsregio Zuid-Limburg. De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting en is op zoek naar een verdachte. Enkele naastgelegen woningen werden ontruimd vanwege de hevige rookontwikkeling.

De brand werd rond 00.20 uur gemeld en was omstreeks 02.00 uur onder controle. Zover bekend is, zijn er geen gewonden gevallen. De bewoner van het gekraakte huis was niet aanwezig toen de brand uitbrak, stelt de veiligheidsregio.

Tijdelijk onderdak geregeld

De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse en wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen huizen. Wat de schade is aan het pand, is nog niet bekend. De brandweer verwacht nog enige tijd in de weer te zijn met nablussen.

Voor de geƫvacueerde bewoners is tijdelijk onderdak geregeld door de gemeente. Het is nog niet duidelijk wanneer zij terug naar huis kunnen. Omwonenden werd aangeraden ramen en deuren dicht te houden en ventilatiesystemen uit te zetten.

Beeld: Track ’88