Zeer grote brand in oude kerncentrale in Dodewaard, geen risico op vrijkomen radioactieve straling

Op het dak van de voormalige kerncentrale in Dodewaard is donderdag een zeer grote brand uitgebroken. Bovenop liggen mogelijk gasflessen, die gebruikt worden bij werkzaamheden.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio is er geen radioactiviteit bij betrokken. “Het gaat alleen om de buitenste schil.” Bovendien is de kerncentrale al sinds 1997 buiten bedrijf. Er bestaat volgens de veiligheidsregio geen┬árisico op vrijkomen van radioactieve straling door brand.

In verband met de hoogte van het pand, de schaal van de brand en de ‘beladenheid van een kerncentrale’ is de brandweer met flink wat materieel uitgerukt. Een tiental voertuigen zijn aanwezig, waaronder ook ondersteunend materieel.

De brand trekt veel bekijks. De Veiligheidsregio waarschuwt daarom om de hulpdiensten goed te ruimte te geven. Omwonenden die last hebben van de rook, wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.

Nuclear powerplant Dodewaard Netherlands is currently on fire pic.twitter.com/HBuYLLdtQX

— EZwolf (@EZ_wolf) May 21, 2020