Bij een agrarisch bedrijf aan de Moerbeek in het Noord-Hollandse ‘t Veld heeft donderdagochtend een grote brand gewoed. De brandweer meldde rond 08.45 uur dat de brand onder controle was.

Bij de brand zijn twee schuren van het bedrijf, Wit Flowerbulbs, afgebrand. Drie andere schuren en het woonhuis heeft de brandweer kunnen redden.

Vee naar binnen

Er was sprake van veel rook. De brandweer adviseerde mensen in de buurt om deuren en ramen te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten. Ook werd omliggende boerenbedrijven aangeraden het vee binnen te houden, omdat roetdeeltjes in het weiland konden neerdalen.

ANP

Beeld: HFV Photo Services