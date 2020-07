Grootste rups ter wereld jaagt bezoekers vlindertuin Harskamp stuipen op het lijf

In vlindertuin De Passiflorahoeve in het Gelderse Harskamp kruipt een schepsel rond dat bezoekers de kriebels geeft: de citheronia regalis. Oftewel de grootste rups ter wereld.

De megarups wordt maar liefst vijftien centimeter groot. ”Ik ken eigenlijk geen groter exemplaar”, vertelt eigenaar Piet Moerman van de vlindertuin tegen Hart van Nederland.

Gehoornde duivel

In de volksmond wordt de citheronia regalis ook wel de ‘gehoornde duivel’ genoemd. Het is niet moeilijk om te zien waar die naam vandaan komt. De kop van het gifgroene ding wordt namelijk getooid door een stel imposante hoorns. Ook de rest van het gepantserde lijf is bedekt met venijnige stekels, die het insect moeten beschermen.

Bezoeker van de vlindertuin zijn vaak niet voorbereid op zo’n grote rups. ”Veel mensen schrikken dan toch van het dier”, zegt Piet. ”Als je naar een vlindertuin gaat verwacht je niet een rups die net zo groot is als je handpalm.”

Nederlanders hoeven zich geen zorgen te maken dat ze het insect in het wild tegen kunnen komen. Het dier komt namelijk alleen voor in Noord-Amerika.

Vijf keer verpoppen

Op Facebook laat De Passiflorahoeve weten dat de grootte van de rups weinig zegt over de grootte van de vlinder waarin het beest uiteindelijk transformeert. De rups kent eigenlijk zes stadia en vervelt dus vijf keer. Na elke vervelling ziet de rups er weer een beetje anders uit.

Het verpoppen kost het diertje heel veel energie, waardoor deze een stuk minder uit de kluiten gewassen is als het insect uit zijn pop kruipt. Uiteindelijk kan de vlinder een spanwijdte hebben van 9,5 tot 15,5 centimeter. Lang genieten van het leven kan de vlinder echter niet. Ze leven maar ongeveer een week. Vanaf het eitje duurt het minimaal een half jaar om op te kweken tot een vlinder.

Mensen die het gevaarte nog willen zien, moeten wel snel zijn. De exemplaren in de vlindertuin zullen zich rond 10 juli gaan verpoppen, aanstaande vrijdag dus. Daarna zijn ze een tijdje ook niet meer te zien. De rupsen graven zich in en verpoppen zich onder de grond.

Passiflorahoeve weer open

Zorgboerderij Passiflorahoeve is sinds 1 juni weer open. Dit nadat het sinds maart niet mogelijk was om open te gaan door de coronamaatregelen. ”Gelukkig zien we dat er nog steeds veel mensen naar de tuin komen. Er komen geen busladingen aan bezoekers meer maar we mogen hier niet klagen”, vertelt Piet tot slot.

Beeld: De Passiflorahoeve