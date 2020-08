Groningse drafbaan moet verdwijnen voor wereldsterren als Beyoncé en Justin Bieber

Bij het Stadspark in Groningen ligt al bijna 100 jaar een drafbaan die bij menig paardensporter en inwoner van Groningen bekend is. Toch dreigt de drafbaan binnenkort te verdwijnen, nu de gemeente Groningen op die plek een grote evenementenlocatie wil.

De plannen van de gemeente zijn groots. Wereldsterren moeten weer naar Groningen komen, zoals toen The Rolling Stones in 1999 voor 75.000 toeschouwers optraden in het hoge noorden. De mensen die veel gebruik maken van de drafbaan zijn het vanzelfsprekend niet mee eens. Daarom voerden pikeurs en betrokkenen van de drafbaan donderdag actie op de Groningse Grote Markt voor het behoud van hun historie.

‘Gemeente vindt het te duur’

Margriet Beene-De Hoog is vrijwilliger bij de drafbaan en baalt dat de gemeente tot dit besluit is gekomen. “We hoopten ons 100-jarige bestaan in het Stadspark te vieren, dat wordt nu van tafel geveegd. De gemeente vindt de drafbaan te duur.”

Nathan van Gelderen is al vijftien jaar betrokken bij de drafbaan als het gaat om het organiseren van evenementen. “Ik exploiteerde op verzoek van de gemeente daar op de drafbaan voor wat meer reuring”, vertelt Van Gelderen over zijn beginjaren bij de drafbaan.

Maar ook voor Van Gelderen zijn de plannen van de gemeente een doorn in het oog. De gemeente heeft eerder besloten om een deel van de rechten van het evenemententerrein toe te eigenen en in ruil daarvoor mag Van Gelderen bij twee nabijgelegen locaties zijn evenementen exploiteren. “Dat is nogal wat inleveren, want ik kreeg 2,50 euro per bezoeker. Daar heb ik afstand van gedaan”, aldus de evenementenorganisator.

Afgebroken

Vervolgens deelde de gemeente Groningen mee aan Van Gelderen dat zijn evenementenlocaties moeten worden afgebroken. Er is namelijk een hoop ruimte nodig om in de toekomst een groot concert te organiseren. Van Gelderen is boos op de gemeente. “Je kunt mij niet wijsmaken dat de gemeente hier niet van af wist. Ze hebben mij iets voorgespiegeld wat helemaal niet zo uit is gekomen.”

Op 9 september valt het definitieve besluit van de gemeente.