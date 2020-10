Groningse Marco spaart meer dan vijfduizend muziekdemo’s

Marco van Dalfsen uit Groningen heeft een hobby die inmiddels behoorlijk uit de hand is gelopen. Vijf jaar geleden kocht hij een doos van vijfhonderd cassettebandjes met daarop demo’s van allerlei bandjes. Na het beluisteren kwam Marco erachter dat hij de eerste liedjes hoorde van Nederlandse artiesten die tegenwoordig heel bekend zijn.

De Groninger is al jaren muziekverzamelaar en heeft een passie voor archeologie. Vijf jaar geleden besloot hij zich te specialiseren en wilde hij ‘archeologische vondsten’ doen in de muziek. Hij tikte een doos met demo’s op de kop op Marktplaats en startte zijn cassettespeler. Inmiddels is de verzamelaar in bezit van ongeveer tien procent van alle demo’s die ooit verschenen zijn op cassetteband en plaatst hij nummers op zijn YouTube-kanaal.

Parels

Tussen al die demo’s zitten behoorlijk wat parels verstopt. Zo kwam Marco de jeugdband van Pascal Jakobsen, zanger van BLØF, op het spoor. ”Hij zingt in het Engels maar zijn stem ken je meteen. Ook de vroege versie van Rowwen Hèze ben ik op het spoor gekomen, of The Scene die punknummers speelt.”

Cassettebandjes kwamen op eind jaren ’70 en maakten zo’n twintig jaren plaats voor de CD’s. Om op te vallen voor de radiostations maakten veel bandjes demo’s. Volgens verzamelaar Marco zit achter elke demo een prachtig verhaal. ”Er zijn mensen die na dertig jaar voor het eerst iets op hun demo horen … van mij!”

Nationaal Archief

Uiteindelijk wil Van Dalfsen alle demo-cassettebandjes in bezit krijgen, zo’n 80.000. Zijn missie is dat er een nationaal archief komt. “Het is prachtig materiaal voor muziekliefhebbers. Tien procent van de Nederlanders heeft vroeger in een bandje gezeten, dus er komt veel nostalgie bij kijken.”

Om zijn missie kracht bij te zetten brengt de verzamelaar vandaag drie platen uit onder zijn eigen label. ”Het is helemaal niet mijn ambitie om een eigen platenlabel te beginnen, maar ik hoop dat het mijn doel een boost geeft. We moeten voorkomen dat deze muziek vergeten raakt.”