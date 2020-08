Groep scooterrijders probeert scooter André (16) te stelen

André krijgt vrijdagmiddag de schrik van zijn leven als hij in Barendrecht op zijn scooter rijdt. Meerdere daders op scooters rijden de 16-jarige jongen klem en proberen zijn scooter te stelen. Dat lukt niet en ze vluchten onverrichterzake weg. Maar André is woest, wie doet er nou zoiets?

André is zelf nog aangeslagen van het voorval, zijn broer Chris vertelt zijn verhaal. “Hij heeft nog geprobeerd om zich te verweren”. begint hij. ”Maar de druk van vijf scooters om je heen is hoog, dus je kunt niet veel doen. Hij is ook nog in zijn rug getrapt.”

Laffe daad vastgelegd op camera

André wordt na de laffe daad opgevangen door mensen van een naastgelegen bedrijf. Zij hebben een bewakingscamera op het terrein hangen, dus de hele aanval is op beeld terecht gekomen. De beelden zijn inmiddels in handen van André, die ook aangifte heeft gedaan bij de politie.

”Als je het filmpje bekijkt dan zie je dat ze zo hardhandig te werk gaan. Dat is gewoon voorbedachten rade.” Uiteindelijk rijdt een van de daders zo hard weg op de scooter van André, dat het gas blijft hangen en hij er vanaf valt. ”Toen zijn ze gevlucht. De politie zei ons dat we de schade moeten laten taxeren, dat kan dan eventueel verhaald worden op de daders” vertelt Chris verder. ”Als ze gepakt worden,” vult hij aan.

André zelf is volgens zijn broer erg geschrokken. ”En hij is ook boos, boos omdat hij zijn scootertje mooi gemaakt heeft en dat zij hem dit nu aangedaan hebben.”