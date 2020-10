Aline moet grijze verf en zonnepanelen van haar huis halen: 'Waarom nu?!'

Aline Barnhoorn uit Utrecht woont al jaren met veel plezier in een spoorhuisje uit 1922. Ze schilderde de het huisje twaalf jaar geleden antraciet, maar op verzoek van de afdeling Erfgoed van de gemeente moet haar woning nu ineens worden hersteld in oorspronkelijke staat.

Omdat de woning in 2008 toe was aan versteviging en meer isolatie, werd er een extra laag om het huis geadviseerd. “Ik wilde geen kleur als bakstenenrood. Dat was geen steenkleur maar vuurrood. Ik heb gekozen voor een antracietkleur. Het is geen blauw, want ik zou nooit mijn huis blauw maken”, aldus Barnhoorn.

Het maakt de gemeente weinig uit welke kleur het huisje is, zij keurt het namelijk hoe dan ook af. “Maar mevrouw, dit is illegaal”, is wat Barnhoorn hoorde van een medewerker van de gemeente.

Monumentaal pand

“Vreemd dat het nu moet”, meent de Utrechtse. “Ik heb het huis jaren geleden als bouwval gekocht van de NS. Het is een huisje voor medewerkers geweest. Het is een monumentaal pand, maar ik heb er nooit een schildje voor gekregen.”

Ook moeten de zonnepanelen van het dak worden gehaald. Zes jaar geleden stelde vereniging Eigen Huis voor om het huis te verduurzamen. Volgens Barnhoorn zouden alle vergunningen met de gemeente worden geregeld. Maar nu blijkt ook dat volgens de afdeling Erfgoed de zonnepanelen niet bij de status van de woning, als beschermd stadsgezicht, zouden passen.

Het opknappen heeft Barnhoorn naar eigen zeggen veel geld gekost. En daar komen binnenkort voor het herstel van de woning meer kosten bij kijken. ‘’Dan denk ik: waarom nu? Wat is het belang van de gemeente?”