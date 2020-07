Het lotgenotenplatform voor slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag in de sport, Sporters Helpen Sporters, heeft binnen een maand al zeven aanmeldingen binnengekregen. Dat laat oprichter Renald Majoor weten aan Hart van Nederland. Volgens het platform maakt nog altijd één op de acht sporters seksueel overschrijdend gedrag mee.

Veel sporters die te maken hebben gehad met seksueel misbruik durven er niet over te praten. Als gevolg dragen ze de ervaring jarenlang in stilte met zich mee. Zo ook Paul*, hij werd door een teambegeleider op zestienjarige leeftijd onzedelijk aangeraakt.

“Hij probeerde mijn broek uit te trekken, aan mijn edele delen te zitten”, herinnert hij zich. “Ik denk: ‘Ik moet schreeuwen, bijten.'” Het enige wat zijn begeleider tegen hem zegt is: “Blijf kalm, er gaat niets gebeuren.” Paul raakt totaal in paniek en laat hem weten dat hij van hem af moet blijven. “Maar hij klemt je gewoon.”

Talent

Paul is op dat moment een talentvolle voetballer, op weg naar het betaald voetbal. De dag na het incident zou hij een selectiewedstrijd spelen voor scouts van verschillende grote jeugdteams. Een stap waardoor Paul naar het betaald voetbal zou kunnen doorstromen.

“Je bent gewoon niet in de wedstrijd en niet met de wedstrijd bezig”, vertelt Paul. “Op een gegeven moment zegt de trainer: ‘ Je hebt niet gebracht wat je had moeten brengen. Hier houdt het voor jou op.'” Paul’s voetbaldroom valt in duigen.

Twintig jaar lang deelt hij deze ervaring met niemand. “Ik heb mijn mond gewoon gehouden”, vertelt hij. “Ik heb het heel diep naar binnen gestopt want je schaamt je gewoon tegenover je teamgenoten. Tegenover je familie. Het maakt je van binnen gewoon kapot.”

Eenzaamheid

Het is iets wat Majoor bij veel slachtoffers van seksueel misbruik in de sport tegenkomt. “Ik heb er zelf ook ruim twintig jaar mee rondgelopen. Je hebt een soort van eenzaamheid en het is ontzettend moeilijk om erover te praten.”

Majoor hoop met zijn platform sporters zoals Paul te kunnen helpen. “Het is belangrijk dat er wat gebeurd. Er gebeurd wel wat, maar je ziet uit de meldingen die wij hebben gekregen dat we er nog lang niet zijn.”

De bewuste teambegeleider van Paul is inmiddels overleden.

* Paul is een gefingeerde naam, de echte naam is bekend bij de redactie.