Politie handhaaft hard op vervoeren van vuurwerk: 'Aan de lopende band vuurwerk onderschept'

In de preventieve strijd tegen vuurwerkoverlast zet de politie deze winter extra stevig in op grenscontroles. Vanwege het totale vuurwerkverbod is de verwachting dat mensen massaal hun vuurwerk in het buitenland gaan halen, maar dan lopen ze het risico tegen de lamp te lopen in een van de vele controles.

Zo vond dinsdag een grote grenscontrole plaats langs de A12 bij Duiven met 25 agenten. Mensen die hadden gehoopt nog net even wat vuurwerk te halen in bijvoorbeeld Emmerik of Kleef, kwamen van een koude kermis thuis.

“Allemaal om te zorgen dat we een handhaafbare nieuwjaarsnacht hebben, waarin al het vuurwerk is verboden,” vertelt een woordvoerder van de landelijke Korpsleiding. “We doen er alles aan wat we kunnen doen, want er wordt veel in Duitsland gekocht. Er wordt aan de lopende band vuurwerk via deze manier onderschept.”

Preventief

Volgens de politie is vuurwerk de afgelopen jaren een steeds groter maatschappelijk probleem geworden. Doordat de explosieven de afgelopen decennia steeds zwaarder en gevaarlijker zijn geworden, ontstaan meer overlast, letsel, doden en milieuschade.

De controleacties zijn vooral bedoeld als preventief signaal richting mensen die van plan zijn alsnog vuurwerk aan te schaffen. Niet alleen het afsteken van het vuurwerk is verboden, ook het vervoeren wordt strafbaar waarmee de handhaving makkelijker