Gratis Netflix kijken? Zo doe je dat!

Kunnen je vrienden en collega’s maar niet ophouden met praten over Stranger Things of Bird Box, ben je nieuwsgierig geworden, maar heb je geen zin om een account aan te maken en te betalen voor een Netflix-abonnement? Dan is er nu een gratis oplossing.

Netflix biedt mensen die nog geen lid zijn van de streamingdienst nu de mogelijkheid om enkele populaire series en films uit haar brede assortiment te bekijken, zonder dat je hiervoor een account hoeft te registeren of moet betalen. Op een speciale ‘Watch Free‘-pagina staan alle titels die met een druk op de knop gratis te bekijken zijn.

Gratis series en films

Naast de hitserie Stranger Things zijn ook de series √Člite, Boss Baby: Back in Business, When They See Us, Love is Blind, Our Planet en Grace & Frankie te zien. Filmliefhebbers kunnen de popcorn erbij pakken voor de Netflix-films Murder Mystery, Bird Box en The Two Popes.

Lees ook: Netflix test shuffle-knop voor besluiteloze seriekijker

Het aanbod is wereldwijd beschikbaar, maar kan op dit moment alleen worden bekeken in een internetbrowser op een Windows-pc, Mac of Android-toestel. iOS-toestellen en smart-tv’s worden nog niet ondersteund. Ook kan de pagina niet worden bekeken in browsers die op incognito-modus staan.

Klein addertje

Netflix hoopt met de proef nieuwe abonnees aan te trekken. Er zit wel een klein addertje onder het gras: gratis gebruikers kunnen alleen het eerste seizoen van een serie bekijken. Mocht je dus verslaafd raken aan een serie, dan zul je alsnog een abonnement moeten nemen om te zien hoe je favoriete serie afloopt.