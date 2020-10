Meerderheid Nederlanders vertrouwt 18-jarigen 'gratis' 10.000 euro van Jesse Klaver niet toe

Weinig Nederlanders lijken vertrouwen te hebben in het plan van GroenLinks om jongeren op hun achttiende verjaardag 10.000 euro te geven. 85 procent denkt dat 18-jarigen nog niet slim met hun geld om kunnen gaan. Slechts elf procent gelooft wel in de jongeren. Dit blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder ruim 3500 deelnemers.

GroenLinks presenteerde eerder vandaag een plan om jongeren een ‘startkapitaal’ zonder voorwaarden te geven. Het is de bedoeling dat jongeren dit geld investeren in hun toekomst. Miljonairs moeten de 2,2 miljard euro die dit plan in totaal moet gaan kosten via de belasting ophoesten.

Niet slim

Als het aan mensen van 24 jaar en ouder ligt, gaat het plannetje niet door. Want maar 11 procent denkt dat jongeren slim met dat geld zullen omgaan. 85% van de ondervraagden in deze groep denkt dat de jongeren het geld er zo doorheen hebben gejast.

Het viel te verwachten, de jongste groep van het panel is positiever over het ontvangen van de gratis 10.000 euro. 30 procent van de 18- tot 24-jarigen ziet het geld graag op de rekening van jongeren terechtkomen. Toch is ook bij deze groep de meerderheid tegen, 70 procent van de ondervraagden.

Hersenen nog niet ontwikkeld

Ook universiteitshoogleraar neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam Jelle Jolles ziet problemen in het plan van GroenLinks. Volgens hem zal slechts een enkeling van de jongeren goed met het geld omgaan. Het overgrote deel is nog niet in staat om de juiste keuzes te kunnen maken, denkt de hoogleraar. ”Hoewel je oud genoeg bent om te stemmen en je diploma’s hebt, je bent dan nog niet geslaagd voor het leven,” zegt hij tegen Hart van Nederland. “Als je achttien jaar bent, beschik je nog niet over de kennis om de juiste beslissing te kunnen maken.”

Jolles vindt het idee van de partij goed, maar het is volgens hem beter om het bedrag uit te keren als de jongeren rond de drieëntwintig jaar zijn. ”Dan zijn de hersenen volledig ontwikkeld. Je besteedt het op jongere leeftijd aan de dingen die je kent. Op achttienjarige ken je alleen nog zaken als een auto of een telefoon.”