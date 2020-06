Grapperhaus en Halsema ruzieden over de demonstratie op de Dam

Bijlage 1

Maandag 1 juni 2020

FH (17:02): Ha Ferd, de demonstratie op de dam trekt veel meer mensen dan door de organisatie geraamd. Er staan er nu al bijna 1000 en (lang) niet iedereen houdt 1,5 meter afstand. . Wij voeren wel crowd controlemaatregelen uit bij de toegang tot de dam maar gaan de demonstratie niet op die grond ontbinden. Daarvoor zijn de emoties te groot en wij willen dat het vriendelijk verloopt en politie niet (behalve als het uit de hand loopt) tegenover demonstranten komt te staan. Mensen zijn ook zelf verantwoordelijk. Dat je het weet. Femke

17:03: uitgaand telefoongesprek (van minister van Justitie en Veiligheid (hierna: MJV) naar burgemeester van Amsterdam): onbeantwoord

MJenV (17:03):

Ha Femke

Geheel met je eens.

Na afloop maar evalueren mbt dit soort organisatoren. Groet,

Ferd

17:03: inkomend telefoongesprek (van FH naar MJV): 2 minuten en 53 seconden contact

Voor een samenvatting van MJV van dit gesprek wordt verwezen naar zijn appbericht van 22:07 uur.

19:08 inkomend telefoongesprek (van FH naar MJV): Gemist

FH (19:09): Telegraaf gaat helemaal los. Ik wil naar buiten brengen dat dit een

driehoeksbeslissing is geweest met ruggespraak met jou. Femke

MJenV (19:21): Er is geen ruggespraak geweest over de besluitvorming rondom deze demo, dat is ook geheel jullie afweging als driehoek. Maar zoals ik eerder zei, dat jullie nu besloten hebben om niet in deze demo te gaan handhaven op 1,5 meter begrijp ik gezien mogelijke escallatie. Ik blijf wel zorg hebben over mogelijke onrust of plundering.

FH (19:22): Het gaat uitstekend. Men gaat uit elkaar en er is weinig noemenswaardigs gebeurd. Er is alleen ruggespraak geweest over het niet kunnen handhaven van de 1,5.

MJenV (19:22): Mooi! Komt goed. MJenV (19:23): De T is nu eenmaal de T.