De goudprijs bereikte dinsdag een recordhoogte. Voor veel mensen reden om juist nu die gouden ring, ketting of zelfs tand van goud te verpatsen bij een goudwisselkantoor. Juwelier John Hesterman uit Hilversum beleefde dinsdag de drukste dag van het jaar.

Sinds en paar weken is de goudprijs bezig aan een stevige opmars. Eén van de redenen zou zijn dat beleggers vanwege de onzekerheden rond het coronavirus zoeken naar veilige havens om in te investeren.

Lees ook: Man met 15 kilo goudstaven aangehouden op Schiphol

Recordbedrag voor goud

Juwelier Hesterman bestaat al 38 jaar en zag de goudprijs van ‘bijna niks’ stijgen naar tweeduizend dollar per troy ounce, zoals het standaard goudgewicht wordt genoemd. Dat recordbedrag werd dinsdag aangetikt.

“Er is nu veel aandacht voor. Volgens mij zijn er ook items op televisie aan gewijd, dan merk je dat je meer klanten krijgt. Het is een hype, het leeft echt nu,” aldus Hesterman.

Omsmelten

Sommige gouden sieraden die Hesterman inkoopt, verkoopt hij ook door als sieraden. Maar veel gouden voorwerpen smelt hij om. “Ik maak er een ruw blok goud van. Dat verkoop ik aan een bedrijf dat er weer een echt goudblok van maakt in de fabriek.”

Dat de prijs nu torenhoog is, betekent niet automatisch dat juweliers binnenlopen. Ze kunnen het goud weliswaar voor een mooie bedrag verkopen, maar de inkoopprijs is ook vele malen hoger. “Bovendien is er het bedrijfsrisico dat de goudprijs op een gegeven moment weer zakt.”