Zanger en presenator Gordon Heuckeroth (52) is zaterdagnacht in zijn appartement in Amsterdam bruut overvallen. De zanger is daarbij ernstig mishandeld. Hij werd vastgebonden en met de dood bedreigd, zegt hij tegen De Telegraaf. „Ik dacht dat ik zou worden vermoord.”

Tijdens de overval zijn een pinpas, creditkaart en zijn Rolex buit gemaakt. Gordon werd tijdens de beroving vastgebonden en er werd een mes op zijn keel gezet. Nadat de daders weg waren, wist Gordon zichzelf te bevrijden en is hij de straat opgerend om hulp te zoeken.

Uitgebreid onderzoek

De politie doet sindsdien uitgebreid onderzoek. Gordon krijgt nu extra beveiliging en ook bij zijn woning is extra beveiliging. “Ik dacht dat ik zou worden vermoord. Het leek een nachtmerrie”, vertelt Gordon aan de krant. “Ik ben geslagen, geschopt, vernederd en ze dreigden me dood te steken” vertelt Gorden. De zanger was ervan overtuigd dat zijn hij vermoord zou worden. ”Ik probeerde rustig tegen de daders te praten maar ze bleven maar tegen me schreeuwen.”

Afgelopen zaterdag heeft Gordon ook nog eens te horen gekregen dat hij corona heeft. Een geëmotioneerde Gordon is erg aangeslagen door alle gebeurtenissen van het weekend. “Wie doet iemand zoiets aan?”, vraagt hij zich af. Gordon staat sinds zaterdag onder doktersbehandeling.

